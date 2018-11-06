Ahmet Altan için Silivri'ye gönderilen mektup, 'Adresinden ayrılmış' notuyla iade edildi

Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Celal Başlangıç, 23 Eylül 2016'dan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci ve yazar Ahmet Altan'a gönderdiği bir mektubun iade edildiğini duyurdu.

23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Altan, darbe girişimi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Başlangıç bugünkü "Ahmet Altan Silivri Cezaevi’nden ayrılmış!" başlığıyla yayımlanan yazısında Altan'a bir mektup gönderdiği bildirerek şunları yazdı:

Türkiye koskocaman bir cezaevine dönüştü. Dışarıda kalanların çoğunluğu ise Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Altan’a giden mektubun üzerine 'Adresinden Ayrılmış' yazacak kadar yerli ve milli!

Üzeri pullarla, etiketlerle, yazılarla, karalamalarla dolu bir mektup zarfı uzattı.

Sol üst köşesindeki adrese göre mektup Amsterdam’dan gönderiliyordu.

Mektubun üzerinde Türkiye’deki bir cezaevinin adresi vardı:

“Sayın Ahmet Altan

Silivri Cezaevi

Silivri/TÜRKİJE”

Ancak adresin üzerine bir çarpı atılıp üzeri karalanmıştı.

Büyük harfle “İADE” yazılmıştı.

Altında da küçük bir not vardı:

“Adresten Ayrılmış”

“Gördünüz mü” dedi “Ahmet Bey bulunduğu adresten ayrılmış! Ben şimdi bu mektubu Ahmet Altan’a nasıl ulaştıracağım? Yakınlarının adreslerini de bulamadım.”

Eğer özel değilse ve izin verirse mektubu yayınlayarak bir “açık mektup”a dönüştüreceğimi, böylelikle yakınları tarafından Ahmet Altan’a ulaştırılabileceğini söyledim.

“Hay, hay” karşılığını verdi.

Zarfı bana veren; 30 yılı aşkın süredir Avrupa’da sürgün yaşayan, saygın bir çevredeki Türkiyeliler arasında iyi tanınan Fatma Dikmen’di.

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