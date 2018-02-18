Ahmet Altan: Bu kararla dünyanın en ünlü mahkûmları haline geldik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları sonrası babası Ahmet Altan'la görüşen Sanem Altan, "Bana harika bir şey söyledi. ‘Bu kararla dünyanın en ünlü mahkûmları haline geldik" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci Ahmet Altan’ın kızı Sanem Altan, “Deniz Yücel’in tahliye olmasına muazzam sevindim. Ama Deniz’in tahliyesi ile babamın müebbeti arasında şöyle bir ilişki var; bu ülkede yargı yok. Bu ülkedeki yargı Saray’dan yönetiliyor. Zannediyorum bunu herkes görebiliyordur artık” ifadesini kullandı.

Sanem Altan, Deutsche Welle Türkçe’ye konuştu. Hukuki sürecin her adımına devam edeceklerini söyleyen Altan, “Bu karar, hukukun nasıl yok olduğunu, nasıl çürüdüğünü ve kişisel bir uygulamaya dönüştüğünü gösteriyor. Çünkü net olan şu ki bu, Erdoğan’ın muhaliflerine yönelik yapılan bir şey. O yüzden bunu gerçekten alçakça ve aynı zamanda çok komik buluyorum. Ağırlaştırılmış müebbet asla bende ağırlaştırılmış bir üzüntü, bir şaşkınlık bir endişe yaratmıyor” diye konuştu.

Mahkemeden sonra babasını görmeye gittiğini söyleyen Sanem Altan, şunları kaydetti:

“Bana harika bir şey söyledi. ‘Bu kararla dünyanın en ünlü mahkûmları haline geldik. Çünkü dünya uygulanan bu hukuksuzluğu, bu saçmalığı çok yakından izliyor’ dedi. Bu kadar net somutlaştırılmış bir hukuksuzluk tüm dünyanın ilgisini çekecek bir şey. Bu adamları yok etmek istiyorlarsa, ki ağırlaştırılmış müebbet babamın da dediği gibi sen hapishanede öl demek, bunun tam tersi oldu ve tüm ışıkları bu adamların üstüne çekti. Kötülük yapmak için bile zekâya ihtiyaç var ve burada onu bile göremiyoruz."

Altan, Deniz Yücel’in tahliyesiyle ilgili ise, “Öyle bir güne denk getirdiler ki, bu ülkedeki yargısızlık bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Çünkü, televizyonda üstte Deniz Yücel tahliye edildi yazıyordu, altta da 18 yıl hapis cezası istenen iddianamesinin hazırlandığı geçiyordu. Harika! Sonra bir anlaşmayla ki, bunu Deniz Yücel de avukatı ya da Almanlar aracılığıyla öğrenmiştir, Deniz’i bırakacaksın, buradaki gazetecilere ağırlaştırılmış müebbet vereceksin. Sonra da bu ülkede yargı var diyeceksin" açıklamasında bulundu.