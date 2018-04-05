T24 LogoT24 Logo
Spor

Ahmet Ağaoğlu'nun listesindeki 6 isim belli oldu

Tolga SAĞLAM-TRABZON,(DHA) Trabzonspor'un 45'inci başkanını seçeceği Olağanüstü Genel Kurul'daki adaylardan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini Hayrettin Hacısalihoğlu aracılığıyla Divan Kurulu'na sundu

05 Nisan 2018 13:16

Tolga SAĞLAM-TRABZON,(DHA)

Trabzonspor\'un 45\'inci başkanını seçeceği Olağanüstü Genel Kurul\'daki adaylardan Ahmet Ağaoğlu, yönetim listesini Hayrettin Hacısalihoğlu aracılığıyla Divan Kurulu\'na sundu. 
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen\'e teslim edilen listede ilk olarak Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Haluk Şahin, Cahit Erdem, Ömer Sağıroğlu ve Önder Bülbüloğlu\'nun yer aldığı öğrenildi.
Trabzonspor\'un Olağanüstü Genel Kurulu 7-8 Nisan tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu\'nda yapılacak.

*Tam liste ve geniş haber daha sonra geçilecek*

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZONDHA TrabzonsporOlağanüstü Genel KurulAhmet AğaoğluHayrettin HacısalihoğluDivan KuruluDivan Kurulu Başkanı Ali SürmenHacısalihoğlu Mehmet Yiğit Alp HalukCahit ErdemSağıroğluBülbüloğluTrabzonspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24