Ahmet Ağaoğlu: Ünal Karaman'ın maaşı 150 bin lira, Ersun Yanal'ın tazminatı ise 12 milyon liraydı

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörleri Ünal Karaman ile eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ı karşılaştırdı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports ekranlarında gündemi değerlendirdi. Ağaoğlu, "Bazı takımların yeni yaşamaya başladığı ekonomik sorunları biz 8 ay önceden görerek buralara geldik. O konuda bir adım öndeyiz. Geldiğimizde 35 milyon euro'luk bir kadro vardı, ama son dört maçta mücadele eden kadronun maliyeti 11 milyon euro" dedi.

Ağaoğlu, "Bu iş, özellikle bu yaşta girilecek, katlanılacak bir sıkıntı değildi. Başladığımızdan beri ne yattığımız yeri biliyoruz, ne aile hayatımız kaldı, ne özel hayatımız... Psikolojinizden ödün veriyorsunuz ama halen akıl sağlığım yerinde. 24 saat çalışmanız gerekiyor. Bir oradasınız, bir buradasınız... Uyandığımda nerede uyandığımı algılamam 15-20 saniye sürüyor. Sadece ben değil, yönetimdeki arkadaşlarımız da öyle. Bıraktık yani tüm yaşantımızı. Demek ki bize de bu kısmet olacakmış" diye konuştu.

"Aylık maaşı sadece 150 bin lira"

"Bizimle birlikte omuz omuza savaşacak bir insana ihtiyacımız vardı. Bu yüzden 1992'den beri tanıdığım Ünal Karaman'ı tercih ettik. Aylık maaşı sadece 150 bin lira" diyen Ağaoğlu, "Biz sadece Ersun Yanal ve yardımcılarına 12 milyon lira tazminat ödedik" ifadelerini kullandı.

"Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'la alakalı karar verildi. Süresiz kadro dışı bırakıldılar" diyen Trabzonspor Başkanı, "Bu bir yönetim kurulu kararıdır ve o karar uygulanıyor. Bitti. Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın birikmiş alacağı 4 milyon euro. 4 Ocak tarihine kadar ödenir, isteyen kulüp varsa teklifini yapar ve teklif görüşülüp karara bağlanır" şeklinde konuştu.