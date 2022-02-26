Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, bu sene olduğu gibi her sene şampiyonluk yarışının içinde olacaktır

Bordo-mavili kulübün ara transferde kadrosuna kattığı ancak Afrika Uluslar Kupası'nın ardından kente gelen Kouassi ile transferin son günlerinde kadroya dahil edilen Emrehan Gedikli için Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, törende yaptığı açıklamada "Trabzonspor, bu sene olduğu gibi her sene şampiyonluk yarışının içinde olacaktır" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan imza töreninde yaptığı konuşmada, Kouassi'nin, Gervinho'nun sakatlanmasının ardından kadrolarına kattıkları bir oyuncu olduğunu belirterek, "Denizlispor maçı sonrası bütün herkesin beğenisini kazandı. Takım için doğru oyuncu olduğunu tek maçta kısa sürede ispatladı. Hayırlı olsun. Ailemizin bir parçası oldu. İnşallah hep birlikte Trabzonspor forması altında büyük zaferlere imza atacağız. Bu sevinci bizle paylaşacak ve zaferlere katkı sağlayacak bir oyuncu olacağından hiçbirimizin şüphesi yok." dedi.

Emrehan Gedikli'yi ise 7-8 senedir Bayer Leverkusen alt yapısında takip ettiklerini vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Kısa sürede A takıma çıkacağını beklemiyorduk. Biraz daha erken davransak daha ucuza alabilirdik. Gösterdiği performansla A takıma çıkınca, daha fazla bonservis bedeline mal oldu. Leverkusen'e oyuncunun gelişimine katkı sağladığı için teşekkür ediyoruz. İleri dönük planlamada faydalı olacağına inandığımız bir oyuncu. Daha önce takıma kattığımız 4 genç oyuncuyla birlikte, takıma katkı sağlayacaktır. Yerli oyuncu olarak federasyonun aldığı kararı da göz önünde bulundurursak, bu genç transferlerin ne kadar önemli olduğunu görürüz. Emrehan, hoş geldin. Aynı zamanda Trabzonlusun. Senden beklentilerimiz çok fazla. Trabzonspor'a, Türk futboluna katkı vereceğine inancımız tam. Trabzonspor forması altında futbolu bırakmayı Allah nasip etsin."

Kouassi ve Emrehan'ın açıklamaları

Fildişi Sahilli oyuncu Kouassi, Trabzonspor'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, burada olmasını sağlayan başkana ve hocaya teşekkür etti.

Takıma ilk geldiği andan itibaren büyük bir aile olduğunu gördüğünü dile getiren Kouassi, "Ben de bu ailenin bir parçası olmak istiyorum. Beni, kulübü destekleyen insanlar olduğunu görüyorum. Sezon sonunda şampiyonluğu hep beraber kutlamak istiyoruz. Türkiye ve Avrupa'da kulübün çok daha ileriye gideceğini göreceğiz. Çok mutluyuz ve ligde başarıyı kazanacağız." diye konuştu.

Emrehan Gedikli de Trabzonlu olduğunu ve memleketinin takımına gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Duygularını anlatmanın kendisi için zor olduğunun altını çizen Gedikli, "İlk gün geldiğimde herkes çok iyi karşıladı. Çok büyük aile olduğunu gördüm. Taraftar çok güzel. Böyle bir şeyi Almanya'da göremezsin. Sadece bu sene değil, 2-3 sene şampiyon olmak istiyoruz. Bireysel olarak forvetim, benim işim gol atmak. İnşallah gollerimle takıma katkı sağlayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, imza töreninin ardından pazarlık sonrasında Kouassi'ye 1061 forma sattı. Genç oyuncu Emrehan Gedikli ise 61 forma alacak.

Başkan Ağaoğlu, 165 bin forma satışının yapıldığını, bunun yüzde 15'ine yakınını futbolcuların aldığını da belirterek, taraftarları imkanları ölçüsünde kulüp lisanslı ürünleri almaya devam etti.

Ağaoğlu, basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreni sonunda, hafta için sosyal medyada kendi ağzından yer alan ifadelerle ilgili açıklamada bulundu.

Sosyal medyada, "5 şampiyonluk alacağız", "3 yıldızı takacağız" gibi ifadelerinin dolaştığına işaret eden Ağaoğlu, "Bu ifadeleri gündeme getiren arkadaşların heyecanlarından, arzu ve isteklerinden kaynaklandığını tahmin edebiliyorum. Bir spor adamının bunu söylemesi mümkün değil. 14 puan farkı olmasına rağmen şampiyonluk için erken olduğunu ifade eden kulüp başkanının, önümüzdeki 3-4 seneye ambargo koyması mümkün değil. Daha önceden söz verdiğimiz 4 senelik sabır sınırını aştık. Trabzonspor, bu sene olduğu gibi her sene şampiyonluk yarışının içinde olacaktır. Diğerleri ise gerçeklerle bağdaşan ifadeler değildir. " şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, Trabzonspor'un her zaman rakiplerine de saygı göstererek mücadele içinde yer alan bir camia olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Trabzonspor, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir. Bizimle birlikte bu mücadeleyi verecek olan en az 6-7 kulüp olacağını biliyoruz. Oturmuş kadromuzla camiamızın bize sağlamış olduğu destek, bu yarışta en büyük motivasyonumuz olacaktır. Bu vesileyle altını çizmek istiyorum, henüz her şey bitmedi. Hocamız oynattığı sabırlı futbolla, sabır kelimesinin ne anlam ifade ettiğini bize öğretti. Yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine, oynanan her maçtan keyif alalım. Matematiksel olarak da yarış bittiği zaman onun kutlamasını yapacağız. Lütfen biraz daha sabredelim."