Ahmet Ağaoğlu'ndan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek isteyen takımın yüksek kalibreli bir kulüp olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, beIN Sports açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ı transfer etmek isteyen kulüp, yüksek kalibreli bir kulüp. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu. Bu kulüplerin de hemen hemen hepsi, EURO 2020'den sonra transferlerini gerçekleştirme düşüncesinde" dedi.

Ağaoğlu, "Koita'nın Kasımpaşa'dan son sene aldığı ücret 950 bin euro civarındaydı. Biz oyuncuya devre arası talip olmuştuk ama talep edilen bonservis bedeli yüzünden transfer gerçekleşmedi. Ayrıca Koita'nın menajerliğini 2-3 yıldır kardeşi yapıyor." şeklinde konuştu. Yabancı kuralına da değinen başkan Ağaoğlu, "Yabancı oyuncu kuralının artık değişeceğine ihtimal vermiyorum. Planlarımızı da buna göre yapacağız. Leipzig'in teknik direktörü değişti. Yeni hoca, 4-5 Temmuz'da herkesi bir arada görüp, 1 haftalık değerlendirme yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.