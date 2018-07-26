Ahmet Ağaoğlu açıkladı: Abdülkadir Ömür'e 12 milyon Euro'luk teklif

Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Portekiz ekibi Benfica’nın Abdülkadir Ömür transferi için 12 milyon Euro artı Lisandro Lopez ile Erdal Rakip'i teklif ettiğini ifade etti.

Transfer gerçekleşebilir mi?

Ağaoğlu Haber61’e yaptığı değerlendirmede teklifin yönetim kurulunca görüşüldüğünü kaydederek şunları söyledi:

“Bu Ahmet Ağaoğlu’nun alacağı bir karar değil. Yönetici arkadaşların görüşeceği ve ortak karara varacağı bir konu. Onlar bu teklif için Benfica’ya ya teşekkür ederek red yanıtı verecekler ya da karşı bir teklif yapacaklar. Burada tabi yönetimdeki arkadaşların kararına saygım sonsuz ama aldıkları kararla beni de ikna etmeleri gerekiyor. Benim bu teklif karşısındaki şahsi görüşüm satılmaması yönünde. Ben özellikle gelecek transferden de minimum yüzde 20 pay talep ederim. Bunu da sanıyorum Benfica kabul etmeyecektir ve transfer olmayacaktır.”

Satıştan pay verme konusu

Trabzonspor’un Yusuf Yazıcı ile birlikte uzun yıllar sonra çıkardığı en büyük yıldız adayı olan Abdülkadir Ömür’e en ciddi teklif geçtiğimiz günlerde Benfica’dan geldi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu teklife karşı yanıt verdiği bildirildi. Bordo-mavililerin, teklifin 16 milyon euro’ya çıkarılması ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verilmesi durumunda genç oyuncuyu bırakmaya evet diyeceği bildirildi.

Trabzonspor'da 32 maç

19 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, geçen sezon 32 maçta 3 gol atıp 6 asist yapmıştı. Genç futbolcunun Trabzonspor ile 31 Mayıs 2022 tarihine kadar kontratı bulunuyor.