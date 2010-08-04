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Dünya

AHMEDİNEJAD'IN SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU BEYRUT (A.A)

04 Ağustos 2010 14:59

-AHMEDİNEJAD'IN SALDIRIDAN YARA ALMADAN KURTULDU BEYRUT (A.A) - 04.08.2010 - Lübnan'daki Future TV, İran Devlet Başkanlığına dayanarak verdiği haberde, İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad'ın bulunduğu konvoya saldırı düzenlendiğini duyurdu. Haberde, Ahmedinejad bugün Hamedan kentinde halka hitap etmek üzere kafilesiyle yol alırken, konvoya el bombası atıldığı bildirildi. Ahmedinejad'ın "yaralanmadığı" belirtilen haber hakkında, İran hükümeti yetkilileri henüz açıklama yapmadı. Amedinejad'ın ülkenin batı orta kesiminde Hamedanlılara hitaben konuşması, İran devlet televizyonunca canlı yayımlandı. Saldırgan yakalandı, olayda yaralanlar oldu.

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