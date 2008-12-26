Ahmedinejad'ın mesajına eşcinsellerden destek

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın İngiliz Channel 4 televizyonundan verdiği Noel mesajı, İngiliz hükümeti tarafından eleştirildi. Yahudi ve insan hakları örgütlerinin de `ulusal utanç' olarak değerlendirdikleri mesajı yayınlayan televizyon kanalına eşcinseller destek verdi.İngiliz Telegraph gazetesi, Ahmedinejad'ın Noel mesajının hükümet tarafından eleştirildiğini, Yahudi ve insan hakları örgütlerinin mesajı `ulusal utanç' olarak değerlendirdiklerini yazdı. Her yıl Kraliçe'nin mesajıyla birlikte alternatif bir ünlünün Noel mesajını yayınlanan İngiliz Channel 4 televizyonunun, bu yıl İran lideri Mahmud Ahmedinejad'ı programına konuk etmesi, hükümet tarafından eleştirildi.Yahudi ve insan hakları örgütleri, 'Yahudi Soykırımı olmamıştır' şeklinde çeşitli açıklamaları bulunan Ahmedinejad'ın Noel mesajının yayınlanmasını `ulusal utanç' olarak değerlendirirken, eşcinsellerden destek geldi.İran liderini programına konuk edip, Noel mesajı verdiği için tepkileri üzerine çeken Channel 4 kanalına tek destek, İngiliz eşcinsel hakları savunucularından geldi. İngiliz eşcinsel hakları direktörü Ben Summerskill, Ahmedinejad'ın konuşmasının en önemli tarafı, kendisine düşünce özgürlüğünün bastırılmadığı ülkelerin var olduğunu hatırlatmanın önemli bir yolu olduğunu söyledi.Ahmedinejad'ın İngiltere halkına verdiği Noel mesajı, Kraliçe II'inci Elizabeth'in her yıl geleneksel olarak yayınlanan Noel mesajıyla aynı anda yayınlanacağı endişesiyle tepkilere neden olunca Channel 4, tartışmalara son vermek için Noel mesajını saat 7.15'e yayına koydu.Ahmedinejad, ABD'yi `kabadayılıkla' suçladığı Noel mesajında, ABD ve müttefiklerini ima ederek ``Hazreti İsa yaşasaydı, kabadayı, hırçın ve yayılmacı güçlere karşı çıkardı'' ifadelerine yer verdi. Ahmedinejad ayrıca, dünyada yaşanan sorunların liderlerin dinden uzaklaşmasından kaynaklandığını öne sürdü.Daha önce İsrail'in haritadan silinmesi gerektiğini söyleyen ve Yahudi Soykırımı'nın hiçbir zaman olmadığını öne süren Ahmedinejad'ın Noel mesajı için seçilmesine Yahudi cephesinden gelen tepkiler artıyor. Ahmedinejad'ın Noel mesajının yayınlanmasını `skandal ve ulusal utanç' olarak nitelendiren İsrail'in Londra Büyükelçisi Ron Prosor, Channel 4'ün etik değerlerini yitirdiğini öne sürdü.Channel 4 dış haberler editörü Dorothy Byrne ise, ``Ortadoğu'daki en güçlü devletlerden birinin lideri olarak Mahmud Ahmedinejad'ın görüşleri son derece önemli. Uluslararası ilişkilerde kritik bir döneme girerken, izleyicilerimize alternatif bir dünya görüşü sunmak için Ahmedinejad'ı seçtik'' dedi.