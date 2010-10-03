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Dünya

Ahmedinejad'ın 11 Eylül inadı!

Ahmedinejad, 11 Eylül ile ilgili soruların cevaplandırılması gerektiğini, olayların aydınlatılması için yardıma hazır olduklarını söyledi.

03 Ekim 2010 03:00

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 11 Eylül ile ilgili soruların cevaplandırılması gerektiğini, olayların aydınlatılması için yardıma hazır olduklarını söyledi.
    

Ahmedinejad, yeni eyalet olan Elborz'da toplu konut açılışı töreninde yaptığı konuşmada, 11 Eylül terör saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.


"11 Eylül'ü bahane ederek Ortadoğu'ya asker çıkarıp, Afganistan ve Irak'ı işgal ettiler" diyen Ahmedinejad, İran'a da saldırının planlandığını, ancak sonunda İran halkının kalıcı, düşmanların ise gidici olduğunu belirtti.


Dünya kamuoyunun hatta Amerikan halkının zihninde saldırıyla ilgili cevaplanması gereken sorular olduğunu anlatan Ahmedinejad, "11 Eylül ile ilgili perde arkasında olanların aydınlatılması için sonuna kadar direneceğiz. Bunların (saldırıyı gerçekleştirenlerin) yakalanması ve yargılanması için biz de yardım edeceğiz" diye konuştu.


Ahmedinejad şunları kaydetti:

"Onların yüreği kimse için sızlamıyor, hatta kendi askerlerinin hayatı bile onlar için önem arz etmiyor. Onlar, bölgedeki petrolün peşindeler."


Bölgedeki yabancı güçlerin çekilmesini ve işledikleri cinayetlerden dolayı özür dilemelerini isteyen Ahmedinejad, aksi halde bölge halklarının onları dışarı atacağını söyledi.


ABD ve İsrail'in "İran'a karşı askeri saldırı dahil tüm seçenekler gerektiğinde kullanılmak üzere masada tutuluyor" açıklamalarına cevap veren Ahmedinejad: "Dünyayı berbat ettiniz, ölü yıkayıcılar sizi de masanızı da alsın götürsün" ifadesini kullandı.


"Onlar tarihte eşine rastlanılmayacak kadar çok zulüm yaptılar" diyen Ahmedinejad, işgalci ve saldırgan ülkelere hitap ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Sizin döneminiz artık sona ermiştir. İşlediğiniz bu kadar çok cinayetten doymadınız mı, artık yeter. Pılınızı pırtınızı toplayın ve bölgemizden gidin."


Ahmedinejad, kaşlarını çatarak bölge halklarını korkutma döneminin geride kaldığını ve halkların hesap soracağını da belirtti.

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