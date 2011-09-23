T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ahmedinejad'dan ABD'ye çağrı: Çok geç değil NEW YORK (A.A)

23 Eylül 2011 07:36

-Ahmedinejad'dan ABD'ye çağrı: Çok geç değil NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ile ilişkileri onarmak için çok geç olmadığını söyledi.  BM Genel Kurul toplantılarına katılmak için New York'ta bulunan Ahmedinejad, Associated Press'e verdiği demeçte, İran ile ABD arasındaki ilişkileri onarmak için çok geç olmadığını belirtti.  Ahmedinejad, ABD Başkanı Barack Obama'nın hala, 30 yıllık husumetin ortadan kaldırılması için ilişkileri geliştirmeye çalışma yönündeki sözünü tutabileceğini ifade ederek, Obama ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.    Mahmud Ahmedinejad, iki ülkenin, istihbarat dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceğini ve İran'ın tartışmalı nükleer programı hakkında konuşabileceğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Obama'nın yeniden başkan seçilme konusunda endişe edecek birşeyi olduğunu sanmadığını, ancak kararı verecek olanın Amerikan halkı olduğunu vurguladı.   11 Eylül saldırılarına da değinen Ahmedinejad, New York'taki İkiz Kuleler'in, iki uçakla yıkılmasının mümkün olmadığını iddia etti. Ahmedinejad, bir mühendis olarak, İkiz Kuleler'in sadece iki uçağın çarpmasıyla yıkılmasının mümkün olmadığından emin olduğunu dile getirerek, bir çeşit planlı patlamanın meydana gelmiş olması gerektiğini savundu. ABD'nin 10 yıl önce bu felaketi sahneye koyduğunu öne süren Ahmedinejad, dünyanın çözmesi gereken sorular olduğunu ve ABD'de de şüphelenenlerin var olduğunu kaydetti.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24