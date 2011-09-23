-Ahmedinejad'dan ABD'ye çağrı: Çok geç değil NEW YORK (A.A) - 23.09.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ile ilişkileri onarmak için çok geç olmadığını söyledi. BM Genel Kurul toplantılarına katılmak için New York'ta bulunan Ahmedinejad, Associated Press'e verdiği demeçte, İran ile ABD arasındaki ilişkileri onarmak için çok geç olmadığını belirtti. Ahmedinejad, ABD Başkanı Barack Obama'nın hala, 30 yıllık husumetin ortadan kaldırılması için ilişkileri geliştirmeye çalışma yönündeki sözünü tutabileceğini ifade ederek, Obama ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi. Mahmud Ahmedinejad, iki ülkenin, istihbarat dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceğini ve İran'ın tartışmalı nükleer programı hakkında konuşabileceğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Obama'nın yeniden başkan seçilme konusunda endişe edecek birşeyi olduğunu sanmadığını, ancak kararı verecek olanın Amerikan halkı olduğunu vurguladı. 11 Eylül saldırılarına da değinen Ahmedinejad, New York'taki İkiz Kuleler'in, iki uçakla yıkılmasının mümkün olmadığını iddia etti. Ahmedinejad, bir mühendis olarak, İkiz Kuleler'in sadece iki uçağın çarpmasıyla yıkılmasının mümkün olmadığından emin olduğunu dile getirerek, bir çeşit planlı patlamanın meydana gelmiş olması gerektiğini savundu. ABD'nin 10 yıl önce bu felaketi sahneye koyduğunu öne süren Ahmedinejad, dünyanın çözmesi gereken sorular olduğunu ve ABD'de de şüphelenenlerin var olduğunu kaydetti.