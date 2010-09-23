T24 LogoT24 Logo
Dünya

AHMEDİNEJAD'DAN ABD'Lİ TUTUKLULARA UMUT NEW YORK (A.A)

23 Eylül 2010 11:53

-AHMEDİNEJAD'DAN ABD'Lİ TUTUKLULARA UMUT NEW YORK (A.A) - 23.09.2010 - BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'da casuslukla suçlanarak cezaevinde tutulan 2 Amerikalının serbest bırakılma ihtimalinin bulunduğunu, bu kişilerin kaderlerinin yargıcın elinde olduğunu belirtti. Ahmedinejad, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, casuslukla suçlanan 3 Amerikalıdan biri olan Sarah Shourd'un geçen hafta serbest bırakılmasının "insani bir davranış, bir merhamet davranışı'' olduğunu belirterek, ''Diğer iki kişinin de serbest bırakılma ihtimalinin olduğunu, ancak onların durumuyla yargıcın meşgul olması gerektiğini" kaydetti. Ahmedinejad, "Bu konuda kendisinin hiçbir etkisi olmadığını'' belirtti. İran'ın elindeki 3 Amerikalıdan biri olan Sarah Shourd, bir yılı aşkın esaretin ardından 500 bin dolar kefalet karşılığında salıverilmiş, Muskat'ta ABD'nin Umman Büyükelçiliği'ne teslim edilmişti. Shane Bauer ve Josh Fattal'la birlikte İran'a yasa dışı yollarla girmek ve casuslukla suçlanan Shourd, 2009 Temmuzunda ayında tutuklanmıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24