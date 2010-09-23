-AHMEDİNEJAD'DAN ABD'Lİ TUTUKLULARA UMUT NEW YORK (A.A) - 23.09.2010 - BM Genel Kurul toplantıları için New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'da casuslukla suçlanarak cezaevinde tutulan 2 Amerikalının serbest bırakılma ihtimalinin bulunduğunu, bu kişilerin kaderlerinin yargıcın elinde olduğunu belirtti. Ahmedinejad, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, casuslukla suçlanan 3 Amerikalıdan biri olan Sarah Shourd'un geçen hafta serbest bırakılmasının "insani bir davranış, bir merhamet davranışı'' olduğunu belirterek, ''Diğer iki kişinin de serbest bırakılma ihtimalinin olduğunu, ancak onların durumuyla yargıcın meşgul olması gerektiğini" kaydetti. Ahmedinejad, "Bu konuda kendisinin hiçbir etkisi olmadığını'' belirtti. İran'ın elindeki 3 Amerikalıdan biri olan Sarah Shourd, bir yılı aşkın esaretin ardından 500 bin dolar kefalet karşılığında salıverilmiş, Muskat'ta ABD'nin Umman Büyükelçiliği'ne teslim edilmişti. Shane Bauer ve Josh Fattal'la birlikte İran'a yasa dışı yollarla girmek ve casuslukla suçlanan Shourd, 2009 Temmuzunda ayında tutuklanmıştı.