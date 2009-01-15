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Kültür-Sanat

'Ahmedinejad’a Mektuplar' Berlin’de

“Ahmedinejad’a Mektuplar” adlı belgesel, 59. Uluslararası Berlin Film Festivalinde gösterime girecek.

15 Ocak 2009 02:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a “halkın ilgi ve sevgisini anlatmak” amacıyla çekilen “Ahmedinejad’a Mektuplar” adlı belgesel, 59. Uluslararası Berlin Film Festivalinde gösterime girecek.

Çek yönetmen Petr Lom, 59. Uluslararası Berlin Film Festivali yetkililerinin, belgeseli izlediklerini ve festivalde gösterilmesini istediklerini söyledi.

Belgeselde Cumhurbaşkanı’nın yurt gezilerinde halk tarafından coşkuyla karşılanmasının ve ona gönderilen mektupların anlatıldığını belirten Lom, Ahmedinejad’ın halkla iç içe ve sade yaşamından kesitlerin, belgeselin ana temasını oluşturduğunu kaydetti.

Berlin’deki festivalin 5-15 Şubat arasında yapılacağı bildirildi.

Amerikalı Oscar ödüllü Oliver Stone’un Ahmedinejad hakkında film yapma talebine, İranlı yetkililer “prensipte” olumlu cevap vermişti.

Ahmedinejad’ın sanat danışmanı Cevad Şemkaderi de geçen ayki açıklamasında, Stone’un projeye ilişkin çalışma yapmak için İran’a gelebileceğini bildirmişti.

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