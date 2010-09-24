-AHMEDİNEJAD YORUMUNDA ISRARLI NEW YORK ( A.A) - 24.09.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, dünyadaki birçok kişinin 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının arkasında ABD'nin olduğuna inandığı yönündeki ifadelerini savundu. Ahmedinejad, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta bir otelde düzenlediği basın toplantısında, BM'ye de 11 Eylül saldırılarının soruşturulmasıyla ilgili komisyon kurulması çağrısında bulundu. Mahmud Ahmedinejad, "Ben yargıda bulunmuyorum ancak bir araştırma komisyonunun zamanın geldiğini düşünmüyor musunuz" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 11 Eylül 2001'deki saldırıların "Amerikan komplosu" olduğunu ifade ederek, dünyada birçok kişinin de "İsrail'in kurtuluşunu sağlamak için 11 Eylül saldırılarından ABD'nin sorumluluğu olduğu tahmininde bulunduğunu" söylemişti. Ahmedinejad'ın bu ifadeleri üzerine ABD'li ve Batılı heyetler genel kurul salonunu terk etmişti. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ayrıca, ülkesinin nükleer programı konusunda "adalet ve saygı" çerçevesinde görüşmeye hazır olduğunu belirtti. "Adalet ve saygı çerçevesinde görüşmeler, müzakereler için kapı açıktır" diyen Ahmedinejad, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın görüşmek için bir tarih belirlemek amacıyla İranlı temsilcilerle temas kurması gerektiğini söyledi.