-Ahmedinejad: Yeni dünya düzeni kurulmalı HAVANA (A.A) - 12.01.2012 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ''kapitalizmin çökmesi karşısında, adalete dayalı yeri bir dünya düzeninin kurulması'' çağrısında bulundu. Küba'ya yaptığı 24 saatlik ziyarette, Havana Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta gençlere seslenen Ahmedinejad, ''Kapitalist sistemin birçok yerde çökmekte olduğunu görüyoruz, sistem çıkmazda'' dedi. ''Adalete dayalı, tüm insanlara saygı gösterilen yeni bir düzen, yeni bir bakış açısının getirilmesinin gerekli olduğunu'' belirten Ahmedinejad, ''Uyanık, tetikte olmalıyız. Yeni dünya düzenini biz hazırlamazsak, kölelikten yana olanların ve kapitalistlerin mirasçıları, bize yeni sistemi dayatacak'' diye konuştu. Konuşmasında ABD ve büyük kapitalist devletlere yüklenen Ahmedinejad, ''Bugün, kapitalizmin başvurabileceği tek şeyin öldürmek olduğunu'' belirterek, ''Tek bir amaç uğruna, ABD'de başkanlık seçimlerini kazanmak için, binlerce, milyonlarca kişiyi öldürerek savaş yapanların kalplerinin sevgi ve şefkatten yoksun olduğu'' ifade etti. Zafer işareti yapan Ahmedinejad, İran'ın düşmanlarının nefretini gerektirecek hiçbir şey yapmadığını da söyledi. Ahmedinejad'a fahri doktora unvanı da verildi.