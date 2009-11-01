Ahmedinejad Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 25. Toplantısına katılmak için Türkiye'ye gidecek.



Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, 5-9 Kasımda İstanbul'da yapılması planlanan toplantının son iki günündeki programlara katılacak.



Ahmedinejad'ın toplantılarda, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel ekonomik kriz konularında konuşma yapacağı belirtildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşecek olan Ahmedinejad'ın, İKT'ye üye diğer ülke liderleri ve yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.



İran Cumhurbaşkanı, toplantının son gününde yapılacak "İSEDAK Ekonomi Zirvesi"nde de hazır bulunacak.



25. İSEDAK Toplantısı ve Ekonomi Zirvesine, İKT'ye üye ve gözlemci 62 ülkenin devlet başkanları ile ekonomiden sorumlu bakanlarının başkanlığındaki heyetlerin davet edildiği belirtildi.

