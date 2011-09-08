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Dünya

Ahmedinejad: Suriye protostocularla görüşmeli LİZBON (A.A)

08 Eylül 2011 04:51

-Ahmedinejad: Suriye protostocularla görüşmeli LİZBON (A.A) - 08.09.2011 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Suriye hükümetinin protestocularla görüşmesi gerektiğini söyledi. Portekiz Radyo Televizyonu'nun canlı yayınına katılan Ahmedinejad, ''Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın protestoculara yönelik şiddet içeren baskıdan uzak durması ve muhalefetle görüşmelere başlaması gerektiğini'' ifade etti. Askeri bir çözümün hiçbir zaman doğru bir çözüm olmadığını bildiren Ahmedinejad, ''Sorunlar diyalog yoluyla çözülmeli'' dedi.  Bölgedeki diğer ülkelerin Suriye hükümetine yardım edebileceğini, halkın aralarındaki farklılıkları çözmek için birbiriyle konuşması gerektiğini, reformları uygulamaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Ahmedinejad, diğer ülkelerin başka ülkelerin iç tartışmalarına müdahale etmeye hakkı olmadığını belirtti.  Ahmedinejad, NATO'nun Libya'ya müdahalesinin de yanlış hareketlerin bir örneği olduğunu ileri sürdü. Şam yönetiminin en büyük müttefiki olarak nitelenen İran, ABD ve İsrail'i Suriye'de aylardır süren protestoları kışkırtmakla, ABD ve diğer Batılı ülkeler ise İran'ı, ayaklanmayı bastırması Beşşar Esad'a yardım etmekle suçluyor.

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