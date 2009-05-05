Ahmedinejad, resmi temaslar için Suriye'ye gitti

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşecek olan Ahmedinejad'a üst düzey heyetin eşlik ettiği belirtildi.



Taraflar arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunulacağı kaydedildi.



Resmi davet üzerine Suriye'yi üçüncü kez ziyaret eden Ahmedinejad, en son 19 Temmuz 2007'de bu ülkeye gitmişti.



Esad da göreve geldiği 2000 yılından bu yana sonuncusu 2 Ağustos 2008'de olmak üzere İran'ı 6 kez ziyaret etmişti.



