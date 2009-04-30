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Dünya

Ahmedinejad, Obama'nın sloganını aşırdı

İran Cumhurbaşkanı, yaklaşan seçimler için ABD Başkanı Barack Obama’nın 'Yapabiliriz' sloganını aşırdı

30 Nisan 2009 03:00

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı seçimi için ABD Başkanı Barack Obama’nın 'Yapabiliriz' sloganını aşırdı

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 12 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için hazırladığı bir kampanya videosunda, ABD Başkanı Barack Obama’nın başarılı seçim kampanyasında kullandığı, “Yapabiliriz” (Yes we can) sloganını kullandı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Ahmedinejad videoda, üzerinde Farsça “Yapabiliriz” anlamına gelen “Ma Mitavanim” yazan bir karatahtanın önünde görülüyor. Guardian, Ahmedinejad’ın eski bir öğretim görevlisi olmasından yola çıkılarak hazırlanan videoyla özellikle öğrencilerin hedef alındığını belirtti.

Türkiye gezisi de kampanyada

Habere göre, Ahmedinejad’ın başka bir kampanya videosunda da geçen ağustosta yaptığı Türkiye gezisi anlatılıyor. Guardian, Obama’nın Türkiye ziyaretiyle dünyada beğeni topladığını hatırlatarak, Ahmedinejad’ın da buna karşılık kendi ziyaretini ön plana çıkarmaya çalıştığını yazdı. Ancak gazete, Ahmedinejad’ın Anıtkabir’i ziyaret etmediği için tam protokolle karşılanmadığını belirtti ve “Ahmedinejad’ın ziyaretinin Obama’nınkinden daha başarısız geçtiği söylenebilir” ifadesini kullandı.

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