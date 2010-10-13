-AHMEDİNEJAD, LÜBNANLILARIN İSRAİL DİRENİŞİNİ ÖVDÜ BEYRUT (A.A) - 13.10.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Lübnanlıların İsrail'e direnişini övdü. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman ile görüşen ve ardından basın toplantısı düzenleyen Ahmedinejad, ''Lübnan halkının Siyonist rejime karşı direnişini kuvvetle destekliyoruz'' dedi. Ahmedinejad, 22 yıllık işgalin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden çekilmesi ve 2006 yazında da İsrail'in Hizbullah'a karşı savaşına atıfta bulunarak, ''Her ikimizin de ortak çıkarları ve ortak düşmanı var. Lübnan ordusu, hükümeti ve halkının Siyonist düşmana karşı direnişi sadece bir gurur kaynağı değil, ayrıca bütün bölge için bir denge unsurudur. Çünkü bu, bölge halkı yararına kuvvetler dengesini değiştirmiştir'' diye konuştu. Bu sözleriyle 2006 savaşında İsrail'in Hizbullah'ı yenememesine atıfta bulunan Ahmedinejad, cumhurbaşkanı olmasının ardından Lübnan'a yaptığı bu ilk ziyaretinde ayrıca ''Bölgede saldırı zihniyeti var oldukça burası istikrar nedir tanımayacak'' ifadesini kullandı. Ahmedinejad, bir gazetecinin, ''Tahran'ın Lübnan'ın içişlerine müdahalesi ve İsrail'e komşu bir ülkenin 'İran üssüne' dönüşmesine ilişkin endişeler'' ile ilgili sorusu üzerine, ''İran halkının Lübnanlıların yanında yer aldığı'' yanıtını verdi. Ahmedinejad, ''Bugün size ilettiğim mesaj birlik mesajıdır'' dedi.