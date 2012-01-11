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Dünya

Ahmedinejad Küba'da HAVANA (A.A)

11 Ocak 2012 22:33

-Ahmedinejad Küba'da HAVANA (A.A) - 11.01.2012 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Venezuela ve Nikaragua'dan sonra Küba'ya geçti. Ahmedinejad, başkent Havana'da, Ankara-Hoşdere Caddesi'nde de heykeli bulunan Küba bağımsızlık savaşının öncüsü Jose Marti'nin (1853-1895) adını taşıyan havalimanında Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun yardımcısı Esteban Lazo tarafından karşılandı. Havana Üniversitesinde gençlere hitap edecek Ahmedinejad, Raul Castro ile dünya meselelerini ele alacak. Ahmedinejad'ın, son durağı Ekvador'dan önce Raul Castro'nun ağabeyi olan Küba'nın komünist kurucu önderi Fidel Castro ile görüşüp görüşmeyeceği netlik kazanmadı. Venezuela lideri Hugo Chavez'le dünki görüşmede son derece samimi görüntüler veren Anmedinejad, ''iki ülkenin aşk mihrakında atom bombasına sahip olduğu'' nüktesini patlattı ve ''birlikte atom bombası yapıyorsak bu bombanın yakıtı aşktır'' dedi.

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