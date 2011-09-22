-Ahmedinejad konuşurken salonu terkettiler NEW YORK (A.A) - 22.09.2011 - Amerikalı ve bazı Avrupalı diplomatlar, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın BM Genel Kurulu toplantılarındaki konuşması sırasında salonu terk etti. Ahmedinejad, konuşmasında, ABD'yi 11 Eylül 2001 terör saldırılarını Irak ve Afganistan'da savaş açmak için bahane olarak kullanmakla suçladı. 11 Eylül saldırılarını "gizemli" olarak nitelendiren Ahmedinejad, ABD ve müttefiklerinin "Siyonizmi kutsal bir kavram ve ideoloji olarak gördüklerini" söyledi. Ahmedinejad, "Sömürgeciliğin etkisi altındaki emperyalist medya ağını kullanarak Yahudi soykırımını ve 11 Eylül olayını sorgulayanları yaptırımlar ve askeri harekatlarla tehdit ediyorlar" dedi. Ahmedinejad'ın konuşması sırasında Amerikalı diplomatların yanı sıra aralarında Fransa'nın da bulunduğu ondan fazla Avrupa ülkesinin diplomatı salonu terk etti.