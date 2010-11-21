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Dünya

AHMEDİNEJAD KIZLARIN 16 YAŞINDA EVLENMESİNİ İSTEDİ TAHRAN (A.A)

21 Kasım 2010 12:55

-AHMEDİNEJAD KIZLARIN 16 YAŞINDA EVLENMESİNİ İSTEDİ TAHRAN (A.A) - 21.11.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ülkesinde kızların 16 yaşında evlenmesini istediği bildirildi. Devlet tarafından yayımlanan Cam-i Cem gazetesinin haberine göre, Ahmedinejad "kızlar için evlilik yaşı 16-17, erkekler için de 20 olmalı" dedi. Cumhurbaşkanı İran'da şu anda kızların ortalama evlilik yaşının 24-26 arasında olmasını da eleştirdi. Diğer bazı gazeteler ise cumhurbaşkanının kızlar için en iyi evlilik yaşının 17-18 olduğunu söylediğini yazdılar. Gazeteler arasındaki bu çelişkinin nereden kaynakladığı konusu açıklığa kavuşmadı ancak İran medyasında bu gibi durumlara sık sık rastlanıyor.

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