-AHMEDİNEJAD İSRAİL'E KAFA TUTTU DOHA (A.A) - 22.08.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in askeri yönden İran'a karşı koymak için çok zayıf olduğunu belirtti. Ahmedinejad, El Cezire televizyonunda bu akşam yayınlanan açıklamasında, İsrail'in İran'a saldırı olasılığını uzak ihtimal gördüğünü belirterek, ''İsrail askeri yönden İran'a karşı koymak için çok zayıf. İsrail'in bunu yapmak için cesareti yok ve bu tehdidin ciddi olduğunu sanmıyorum'' dedi. İran Cumhurbaşkanı, ''ABD'nin de İran'la askeri bir çatışmaya girişmesinin bu ülkeye yararı olmayacağını'' ifade ederek, ''Körfez ülkelerinin, İran'a bir saldırı başlatmak için Amerikan üslerinin kullanılmasına izin vermeyeceğini'' söyledi. Ahmedinejad, İran'a saldırı halinde ''kararlı bir karşılık'' vereceklerini kaydetti. Tahran yönetimi, olası ABD ve İsrail saldırılarına tüm imkanların kullanılarak cevap verileceğini, bölgedeki Amerikan üsleri ile İsrail'in tüm noktasının hedef alınmasının buna dahil olduğunu bildirmişti.