Ahmedinejad: İsrail tüm halkları katledecek

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail'in fırsat bulması halinde bölgedeki tüm halkları katledeceğini savunarak, "Siyonist rejim insanlık karşıtı ve iğrenç bir varlıktır" dedi.

Ahmedinejad, "Zorba güçlerin amacı siyonist rejimi kurtarmaktır, ancak bu amaçlarına hiçbir şekilde ulaşamayacaklar" dedi.

Dünyanın artık değiştiğini ve zorba güçlerin iktidarının sona erdiğini belirten Ahmedinejad, "Onların dünyaya dayattıkları nizam yok olacak, adil ve insani bir düzen kurulacak" diye konuştu.

Ahmedinejad şunları kaydetti:

"Siyonist rejim insanlık karşıtı ve iğrenç bir varlıktır. Fırsat bulursa bölgedeki tüm halkları katledecek. Bu amaca ulaşmayı da arzularından biri olarak ilan etmiş. Ancak Allah'ın izniyle onların arzusu yerine gelmeyecek."

Sultacı güçlerin bölgede ihtilafları artırmak, kin ve nefreti yaymak, savaş çıkartmak peşinde olduğunu söyleyen Ahmedinejad, dostluk ve kardeşliklerin pekiştirilerek ve komplolara direnerek sultacı güçler karşısında durulması gerektiğini bildirdi.

Düşmanların Lübnan'da birlik ve beraberliği bozmak için çok çalıştıklarını anlatan Ahmedinejad, "Onlar karşısında uyanık olunmalı" dedi.

Lübnan Savunma Bakanı Fayez Gasan da konuşmasında İsrail'i işgalci bir rejim olarak niteleyerek, İsrail'in kan dökmek ve yayılmacılıktan başka bir şey düşünmediğini söyledi.

Gasan, "Lübnan halkının ordu ve direnişin yanında yer alarak İsrail'in vahşiliklerine karşı durduğunu" bildirdi.

İsrail'in bugün bir yere el uzatmak ve saldırmak istediğinde İran'ın korkusunu hissettiğini belirten Gasan, İran halkının, Lübnan halkı ve direnişine olan desteği unutmayacaklarını kaydetti.

Gasan, Tahran'daki temasları kapsamında İran Savunma Bakanı Ahmed Vahidi ile de bir araya geldi.