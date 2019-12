Ahmedinejad 'İkiz kuleleri iki uçağın yıktığına inanmıyorum'

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, New York'ta verdiği bir demeçte, 11 Eylül saldırılarına değindi. İkiz kuleleri iki uçağın yıkacağına bir mühendis olarak inanmıyorum diyen İran lideri, ABD ile ilişkileri onarmak için çok geç olmadığını belirtti.



BM Genel Kurul toplantılarına katılmak için New York'ta bulunan Ahmedinejad, Associated Press'e verdiği demeçte, İran ile ABD arasındaki ilişkileri onarmak için çok geç olmadığını belirtti.



Ahmedinejad, ABD Başkanı Barack Obama'nın hala, 30 yıllık husumetin ortadan kaldırılması için ilişkileri geliştirmeye çalışma yönündeki sözünü tutabileceğini ifade ederek, Obama ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.



Mahmud Ahmedinejad, iki ülkenin, istihbarat dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapabileceğini ve İran'ın tartışmalı nükleer programı hakkında konuşabileceğini ifade etti





'Obama endişe etmesin'



İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Obama'nın yeniden başkan seçilme konusunda endişe edecek birşeyi olduğunu sanmadığını, ancak kararı verecek olanın Amerikan halkı olduğunu vurguladı.

11 Eylül saldırılarına da değinen Ahmedinejad, New York'taki İkiz Kuleler'in, iki uçakla yıkılmasının mümkün olmadığını iddia etti.

Ahmedinejad, bir mühendis olarak, İkiz Kuleler'in sadece iki uçağın çarpmasıyla yıkılmasının mümkün olmadığından emin olduğunu dile getirerek, bir çeşit planlı patlamanın meydana gelmiş olması gerektiğini savundu.

ABD'nin 10 yıl önce bu felaketi sahneye koyduğunu öne süren Ahmedinejad, dünyanın çözmesi gereken sorular olduğunu ve ABD'de de şüphelenenlerin var olduğunu kaydetti.