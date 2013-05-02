Ahmedinejad gözaltına alındı, 7 saat sorgulandı

İran'da önümüzdeki ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad arasındaki siyasi çekişmenin üst seviye ulaştığı ileri sürüldü.

Amerikan haber sitesi WND'de Reza Kahlili imzasıyla yayınlanan haberde, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın geçtiğimiz Pazartesi günü Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınarak 7 saat sorgulandığı belirtildi.

Haberi Devrim Muhafızları içindeki bir kaynağa dayandıran Reza Kahlili, 7 saatlik sorguda Ahmedinejad'dan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi İslam rejimi hakkında daha dikkatli konuşması ve eleştirilerden kaçınması istendi.



'Hamaney acil çağırıyor'



İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad geçtiğimiz Pazartesi günü başkent Tahran'daki 26'ıncı Uluslararası Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası, Ahmedinejad'ın güvenlik ekibiyle iletişime geçilerek Cumhurbaşkanı'nın Dini lider Hamaney'in ofisine acil bir toplantı için beklendiği belirtildi.



Konvoya 3 araç dahil oldu



Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, toplantı için korumalarıyla birlikte yola çıktı. Bir süre sonra Ahmedinejad'la güvenlik ekibi arasındaki iletişim koptu ve konvoya üç yeni araç daha katıldı. Hamaney'in ofisine gitmeyi planlayan Ahmedinejad, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir binada, Devrim Muhafızları kontrolündeki gizli bir bölüme alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad aracından çıkar çıkmaz, korumalarının silahları ve telefonlarına, Devrim Muhafızları elemanları tarafından el konuldu. Ahmedinejad zorla Devrim Muhafızları İstihbarat Birimi Başkanı Hüseyin Taeb'in ofisine götürüldü.



Korumaları da sorgulandı



Ahmedinejad, Hüseyin Taeb'in ofisine alınırken, korumaları ve yakın adamları 100 kişiden oluşan bir Devrim Muhafızları ekibi tarafından araçlarla Tahran içinde gezintiye çıkarıldı. Ahmedinejad'a yakın isimlere, rejime zarar veren belgelerin nerede saklandığı soruldu.



Hamaney'in oğlu da vardı



Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ise bu sırada Hüseyin Taeb, Hamaney'in istihbarat birimi başkanı Aşkar Hecazi, Hamaney'in oğlu Mojtaba Hamaney ve Başsavcı Gülam Hüseyin Ejei tarafından saatlerce sorgulandı. Ahmedinejad'dan İslam rejimini eleştirmekten vazgeçmesi istendi. Ahmedinejad'ın Pazartesi günü yerel saatle akşam 11.45'te bırakıldığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın danışmanı Esfandiyar Rahim Meşai'nin cumhurbaşkanı adaylığı rejim tarafından kabul görmüyor. Ahmedinejad, Meşai'nin adaylığının reddilmesi halinde, 2009 yılındaki seçimlerde hile yapıldığını gösteren belgeler açıklamakla tehdit ettiği ileri sürülüyor.