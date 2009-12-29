Ahmedinejad: Gösteri emrini ABD verdi

24- Reformcular Ahmedinejad yönetimine karşı gösterilerini sürdürüyor. İran lideri Ahmedinejad ise gösteri emrini ABD'nin verdiğini söylüyor.



İran'da hafta sonu meydana gelen olayların ardından tansiyon yükseliyor. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad gösterilerden İsrail, ABD ve Batı'yı sorumlu tutuyor. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi ise Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto edildi. Yabancı basın da hedefte.

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, en az 8 kişinin öldüğü gösteriler için "tiksindirici maskaralık" tanımını yaparken, İsrail ve ABD'yi suçladı. Ahmedinejad, "İran ulusu, bunun gibi çok maskaralık gördü. Bunun emrini Siyonistler ve Amerika vermiştir" dedi.

Yabancı basının "İran yeni bir devrimin eşiğinde mi?" yorumları da Tahran'ı kızdırdı. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberin ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Rejim karşıtlarına en ağır ceza verilsin

Meclis Başkanı Ali Laricani de, rejim karşıtlarına hoşgörü göstermeyeceklerini bildirdi: "Hükümet; istihbarat ve yargıdan, dine hakaret eden bu kişileri tutuklamasını ve İslam devrimi karşıtlarına merhamet göstermeden en ağır cezayı vermesini istiyor.

İran emniyetinden ise ölümlere ilişkin yeni açıklamalar geldi ve reformcu lider Mir Hüseyin Musavi'nin yeğeninin bir araçtan açılan ateş sonucu öldüğü belirtildi. Emniyetin açıklamasına göre, bir kişi üst geçitten düşmüş, bir diğeri bıçaklanmıştı. 2 kişiye araba çarptı, 2 kişinin de vücutlarına aldıkları darbeler yüzünden öldüğü belirlendi. İranlı yetkililer cesetlerden birinin de bir uyuşturucu bağımlısına ait olduğunu duyurdu.