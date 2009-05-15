Ahmedinejad düşüşte

İran'da 12 Haziran’da düzenlenecek 10. dönem cumhurbaşkanı seçimleri öncesi yapılan kısmi ankette reformcu Mir Hüseyin Musevi, muhafazakar Mahmud Ahmedinejad'a yüzde 18 fark attı.



İran'ın güneybatısındaki İlam eyaletinde yapılan ankette halkın yüzde 42'si Mir Hüseyin Musevi'ye oy vereceğini belirtirken, Ahmedinejad'ın oyu yüzde 24'te kaldı.



Ankette reformcu diğer aday Mehdi Kerrubi'ye yüzde 8 oy çıkarken, muhafazakar aday Muhsin Rızai'ye yüzde 1 oy çıktı.



Ankete katılanların yaklaşık yüzde 25'inin kime oy vereceğine henüz karar veremediği belirtildi.



İran genelinde yapılan anketlerde Ahmedinejad yüzde 58,6'lık oyla en yakın rakibi Musevi'ye yüzde 36,7 fark atmıştı.



Tahran'daki 13 üniversitede bir süre önce yapılan ankette de, öğrencilerin yüzde 51,3'ü Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a, yüzde 26,4'ü Musevi'ye oy vereceğini belirtmişti.



Basında yer alan haber ve yorumlarda da reformcu Kerrubi ile muhafazakar Rızai'ye pek şans tanınmıyor.



Seçime az bir süre kala Kerrubi'nin, Musevi lehine adaylıktan çekilmesi durumunda bile muhafazakarların ipi göğüsleyeceği tahmin ediliyor. (AA)

