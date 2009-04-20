İsrail'e "en ırkçı ve vahşi rejim" nitelemesi yapan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın konuşması batılı delegeler tarafından protesto edildi. Konferansa katılan batılı delegeler tepki göstererek salonu terk etti.



BM de, çok sayıda Yahudi öğrenciyi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın

konuşmasını aksattıkları gerekçesiyle, Cenevre'de düzenlenen ırkçılıkla mücadele konferansından attı.



İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan BM Dünya Irkçılıkla Mücadele Konferansı'nda İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad depremi yaşandı. İran Cumhurbaşkanı konuşmasını yaptığı sırada Avrupalı tüm delegeler protesto amacıyla salondan ayrıldı.



Ahmedinejad'a bir nesne atıldı



Ahmedinejad'ın konuşmasında İsrail'i "en ırkçı ve vahşi rejim" olarak nitelemesi üzerine, konferansta sıcak anlar yaşandı. Gökkuşağı renginde peruk giyen bir protestocu Ahmedinejad konuşurken "ırkçı, ırkçı" diye bağırarak, İran Cumhurbaşkanına kırmızı ve yumuşak bir nesne attı.



Ne olduğu belirtilmeyen nesnenin konuşmanın yapıldığı kürsüye çarptığı ve Ahmedinejad'ın o sırada konuşmasını kestiği belirtildi.



Bazı Batılı diplomatlar, Ahmedinejad'ın konuşmasında İsrail'in "Yahudilerin acıları bahanesi üzerine kurulduğunu" söyler söylemez salonu terk etti.



İsrail'in kınanmasına tepki



Irkçılıkla mücadele konferansında 2001 Durban konferansı gibi İsrail'in kınanması ile İslam'ın eleştirilmesinin yasaklanması üzerine ağırlık verileceği gerekçesiyle ABD ve bazı batılı ülkeler boykot kararı aldı.



Peres: Irkçı bir toplantı



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres de, Cenevre'de başlayan BM Irkçılıkla Mücadele Konferansına (Durban II) tepki göstererek, çalışmayı "ırkçı bir toplantı" olarak değerlendirdi.



Peres, "İsrail'de ve dünyada soykırım kurbanlarının anılacağı bir günün arefesinde Cenevre'de 'ırkçı' bir konferansın çalışmalara başlamasının ve asıl konuşmacısının İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad olmasının kendisini çok yaralayıp utandırdığını" belirtti, Peres, "İsviçre'nin tarafsızlığının da bir sınırı olmalı" dedi.



BM'den ABD'ye sitem



Konferans başlamadan önce bir açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, şimdi dünya çapında ırkçılıkla mücadele zamanı olduğunu belirterek, Dünya Irkçılıkla Mücadele Konferansı'na ABD ile diğer bazı Batılı ülkelerin katılmamasını esefle karşıladığını söyledi.



Konferansa katılmayan ülkeler



İslam'ın eleştirilmesinin yasaklanması ve İsrail'in kınanması konusuna ağırlık verileceği gerekçesiyle İsrail ile birlikte ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Hollanda konferansa katılmama kararı vermişti.



Ban: Esefle karşıladım



BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada Cenevre'de toplantıya katılan Genel Sekreter Ban'ın Ahmedinejad'ın konuşmasından esef duyduğu belirtildi. Ban açıklamasında "İran Cumhurbaşkanının bu platformu suçlamak, bölmek ve hatta kışkırtmak için kullanmasından esef duyuyorum. Bu, konferansın elde etmek istediğinin de tam tersi. Bu (Ahmedinejad'ın konuşması) ırkçılık sorununa yapıcı çözümler getirilmesini de son derece zor hale getiriyor" dedi.



Ban, Ahmedinajad'la daha önceden görüştüğünü, geçmişe değil geleceğe bakılması gerektiğini, konferansın amacının da uluslararası toplumu ırkçılıkla mücadelede topluca harekete geçirmek olduğunu ve bunun önemini İran Cumhurbaşkanına söylediğini belirterek "Söylediklerimin, İran Cumhurbaşkanı tarafından dikkate alınmaması son derece üzücü" dedi.

