Ahmedinejad cumhurbaşkanlığına aday

İran’ın muhafazakar eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad yıllar sonra siyaset sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor.

Ahmedinejad, 19 Mayıs’ta İran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak üzere başvurdu. İran devlet televizyonu Ahmedinejad'ın bugün seçimlere aday olmak için İçişleri Bakanlığı’nda kaydını yaptırdığını duyurdu.

Ahmedinejad bir süre önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını açıklamış, geçen hafta da seçimlerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye karşı bağımsız aday Hamid Rıza Bekai’yi destekleyeceğini söylemişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in 2016 yılında Mahmud Ahmedinejad’a aday olmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Ahmedinejad, başvurusu ile ilgili yaptığı açıklamada adaylığının "sadece Bekai’ye destek olmaya hizmet edeceğini" kaydetti.

İran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri 19 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. Adaylar seçimlerden önce Anayasa Koruma Konseyi’nin denetiminden geçecek. Konsey daha önce birçok adaylık başvurusunu geri çevirmişti.

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dpa/AFP/BD/HS