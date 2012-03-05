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Dünya

'Ahmedinejad büyük bir darbe aldı'

Tahranlı siyaset uzmanı Davud Hermidaş Bavand seçim sonuçlarını, “İran'ın siyaset tarihinde Ahmedinejad döneminin sona ermeye başlamasının bir işareti“ olarak değerlendirdi

05 Mart 2012 16:48

 

T24 - İran’daki parlamento seçiminin sonuçları Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’a büyük bir darbe niteliğinde. Resmî olmayan sonuçlara göre, zafer Ayetullah Hamaney ittifakının.

İran'da açıklanan kesin olmayan resmi sonuçlara göre, 2 Mart'ta yapılan parlamento seçimlerinde zafer, ülkenin dinî lideri Ayetullah Hamaney'i destekleyen ittifakın oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğrultusunda parlamentodaki 290 sandalyenin üçte ikisini Hamaney yandaşlarının kazandığı belirtiliyor.

Hamaney ittifakının oyların yüzde 64'ünden fazlasını alarak İran teokrasisinin açık bir zafer elde ettiği kaydediliyor.


Cumhurbaşkanı hezimete uğradı


Elde edilen sonuçlar, Hamaney'in destekçisi İranlı seçkin muhazakarlarla bir süredir iktidar için çekişen Ahmedinejad'a ağır bir darbe indirdi.

Seçimleri kazananlar arasında 6 liberal adayın da bulunduğu tahmin edilirken, aşırı muhazakar kanatta yer alan Ahmedinejad'ın kızkardeşi Pervin Ahmedinejad aday gösterildiği memleketi Garmsar'da kazanmayı başaramadı.


Bir dönem sona eriyor


Tahranlı siyaset uzmanı Davud Hermidaş Bavand seçim sonuçlarını, “İran'ın siyaset tarihinde Ahmedinejad döneminin sona ermeye başlamasının bir işareti“ olarak değerlendirdi.

Resmi seçim sonuçlarının Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Yeni yasama döneminde İran'ın dış politikasında ve nükleer programında değişiklik olması beklenmiyor.

 

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İranseçimlerAhmedinejadHamaney

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