-AHMEDİNEJAD, BRUNI'YE HAKARETİ ELEŞTİRDİ TAHRAN (A.A) - 19.09.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'da yayımlanan Keyhan gazetesinin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy'ye ''fahişe'' demesinin, dine aykırı olduğunu açıkladı. Ahmedinejad, İran'da yayımlanan hükümet yanlısı bir gazeteye yaptığı açıklamada, ''Bu hakaretler dine aykırıdır. Bu bir suçtan daha kötü bir suçtur. Gerçekten bir adaletsizlik varsa, sorumlular adalete verilmelidir'' dedi. İran Cumhurbaşkanı, Bruni ya da Keyhan'ın adını vermeden, ''Bir medya kuruluşu, bir Avrupalı liderin eşine hakaret edebilir mi ? Hangi İslami anlayışla buna izin verilir ?'' ifadesini kullandı. İran'da Farsça yayımlanan Keyhan gazetesi, önce ''fahişe'' dediği Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin eşi Carla Bruni-Sarkozy için, daha sonra da ''ahlaksız yaşantısından dolayı ölümü hak ediyor'' demişti. Fransa, İranlı yetkililer nezdinde bu olayı protesto etmiş, İran Dışişleri Bakanlığı da gazetenin dilini tasvip etmediğini açıklamıştı.