-AHMEDİNEJAD BM TOPLANTISINA KATILMIYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.09.2010 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 'ın BM'de 24 Eylülde düzenlenecek ''Nükleer Silahsızlanma'' konulu toplantıya katılma planlarını iptal ettiği bildirildi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, gazetecilere yaptığı açıklamada ''Anladığım kadarıyla İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 24 Eylülde düzenleyeceğimiz 'Nükleer Silahsızlanma' konulu toplantıya katılacak'' demişti. Ancak Reuters ajansına bir demeç veren Ban, ''Anladığım kadarıyla bu toplantıya katılmayacak'' dedi. BM'den diğer yetkililer de düne kadar Ahmedinejad'ın toplantıya katılacak İran'ın tek yetkilisi olduğunu, daha sonra toplantıya katılmayacağını öğrendiklerini ifade etti. Bununla birlikte İran Lideri'nin gelecek hafta hem BM zirvesinde hem de Genel Konseyde bir konuşma yapmak için New York'ta olması bekleniyor. Genel Sekreter Ban, muhtemelen Ahmedinejad'la görüşeceğini belirterek, bu görüşmede İran'ın nükleer programı gibi konuları ele alma fırsatı bulmayı umduğunu ifade etti.