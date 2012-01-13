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Dünya

Ahmedinejad: Batı'nın baskılarına direneceğiz

Ahmedinejad, İran'ın nükleer programıyla ilgili Batı'nın baskılarına ve hakaretlerine İranlıların direneceğini belirtti.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran'ın nükleer programıyla ilgili Batı'nın baskılarına ve hakaretlerine İranlıların direneceğini belirtti.


Ahmedinejad, Latin Amerika ziyaretinin son durağı olan Ekvador'da düzenlediği basın toplantısında, Batı'nın İran'a daha fazla baskı yapmaya karar verdiğini, İran'a ve İran halkına hakaret ettiğini, İran halkının buna direniş göstereceğinin açık olduğunu kaydetti.


Ahmedinejad, İran'ın atom bombası yapmaya çalışmadığını herkesin bildiğini, İran'ın ortaya koyduğu meselenin nükleer programı olmadığını, meselenin İran'ın ilerleme kaydetmesi ve bağımsızlığı olduğunu söyledi.


İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, Latin Amerika ziyareti kapsamında gittiği ülkelerin liderlerinden nükleer programı konusunda destek aldığı belirtildi.

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