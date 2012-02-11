Ahmedinejad: ABD çıkarları için mezhepler arasında tefrika çıkarıyor

T24 - İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ''ABD ve batının, çıkarları için bölgedeki ülkeler, halklar ve mezhepler arasında tefrika çıkarma peşinde olduğunu'' söyledi.

Ahmedinejad, İran İslam Devrimi'nin 33. yıl dönümü dolayısıyla Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada bölgedeki gelişmelere değindi.

Gazze'deki Filistin Hükümetinin Başbakanı İsmail Haniye ile kürsüye çıkan Ahmedinejad, ''Düşmanların oyunlarına karşı bölge ülkelerinin uyanık olmasını'' istedi ve ''Düşmanlar bölgedeki ülkeler, halklar ve mezhepler arasında tefrika peşinde'' dedi.

Halkların, yabancı güçlerin müdahalesiyle haklarını elde edemeyeceğini belirten Ahmedinejad, ''Özgürlük ve demokrasi asla NATO'nun silahlarının namlusu ve bombalarıyla gelmeyecek'' ifadesini kullandı.

Ahmedinejad, ''Ömürlerinde özgürlük ve adalet kelimelerini dahi telaffuz etmeyen, bir tek seçim bile yapmayan bazı ülkelerin bir araya geldiğini, ABD'nin de yardımıyla diğerleri için adalet ve özgürlük reçetesi yazdıklarını'' dile getiren Ahmedinejad, ''Bu, bir yandan acı bir durum, diğer yandan da çok komik bir olay'' dedi.

''Bugün ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin yanında yer alıp siyonist rejimi kurtarmaya çalışanlar, özgür ve direnişçi halklara baskı uygulayanlar bilsin ki yarın onlara sıra gelecek'' diyen Ahmedinejad, ''Herkes dikkatli olsun, ABD ve Avrupa sadece kendi çıkarlarını düşünüyor ve vefalı dost değiller, sizleri de feda edecekler'' görüşünü dile getirdi.

ABD ve Avrupa ülkelerinin yanında yer alanlara seslendiğini belirten Ahmedinejad, ''Halklara, değerlere ve Peygamberin hak dinine dönün'' dedi.

Ahmedinejad, bölgede büyük değişimler yaşandığına değinerek, ''Eski rejimlerin yerini almak isteyen siyasi grupların sadakatinin bölgedeki ABD ve batı sultası ile siyonist İsrail'e karşı çıkmakla anlaşılabileceğini'' ifade etti.

Mahmud Ahmedinejad, ''Bugün kendisini demokrasi ve özgürlük taraftarı olarak tanıtıp yarın da ABD ve İsrail'e karşı kendilerini siper yapan ve hatta onlarla gizli irtibat içinde olanların gerçek yalancılar olacağını'' belirtti.

Dünyadaki tüm sorunların ABD'nin istilası ve siyonist rejimin varlığından kaynaklandığını belirten Ahmedinejad, ''Bölge ve dünyadaki tüm diktatörler, ABD ve siyonist rejim tarafından destekleniyor'' dedi.

''İran'a karşı tehditkar tutum sergileyen'' ülkeleri uyaran Ahmedinejad, bu ülkelerden kendilerini düzeltmelerini, en azından İran'ın gücünü bilmelerini istedi.

'Filistin halkı haklarına kavuşsun'

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ABD ve batılı ülkelerin nükleer konuyu bahane ettiklerini, aslında İran'ın gelişmesine karşı olduklarını öne sürerek, şunları söyledi:

''Müzakere yapmak istediklerini söylüyorlar. Biz, her zaman adalet ve saygı esasına dayalı müzakerelere hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Her gün yeni bir bahane bulan, bir araya gelip yaptırım kararları alan sizlersiniz. Hakaret ve zorbalık dilini kullanmak isterseniz biliniz ki İran halkı, hiçbir zaman sizlere teslim olmayacak. Sizler için tek çıkış yolu, adalete bağlı olmak ve İran halkının haklarına saygı duymaktır.''

ABD ve Batılı ülkelere, ''Sizlere nasihat ediyorum, bölgeye müdahaleden ve siyonist rejimi himayeden el çekin'' diye seslenen Ahmedinejad, ''Kendi halkının dahi kabul etmediği sahte, işgalci ve vahşi bir rejimi ne diye himaye ediyorsunuz? Bırakın, Filistin ve Kudüs özgür olsun ve Filistin halkı haklarına kavuşsun'' dedi.

Günümüzde insanlığın, hiçbir döneminde olmadığı kadar zulüm, cinayet, tehdit, yağma ve sömürüyle karşı karşıya kaldığını belirten Ahmedinejad, ''Allah'ın izniyle bunların da sonu gelmiş durumda. Marksizm gitti ve insanlık karşıtı kapitalizmin çöküşünün sesi de tüm dünyada duyulur oldu'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, sevgi ve saygının hakim, tüm insanlara adalet, refah ve güvenlik getirecek, herkesin yönetimde söz sahibi olduğu yen bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.