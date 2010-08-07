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Dünya

AHMEDİNEJAD: ''ABD KÜRESEL DİKTATÖR'' ABUJA (A.A)

07 Ağustos 2010 03:00

-AHMEDİNEJAD: ''ABD KÜRESEL DİKTATÖR'' ABUJA (A.A) - 08.07.2010 - İran Devlet Başkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD'nin küresel diktatörlük olduğunu söyledi. Nijerya'da düzenlenen, kısaca D-8 olarak adlandırılan Gelişmekte Olan Ülkeler Örgütü Zirvesi'ne katılmak amacıyla başkent Abuja'da bulunan Ahmedinejad, İran Büyükelçiliğinde yaptığı konuşmada, ABD'nin dünyada yaşanan sorunları kontrol altına almaya çalıştığı için bir diktatörlük olduğunu ileri sürdü. ABD'yi kendi kendini lider ilan etmiş bir ülke olarak niteleyen Ahmedinejad, ''Herkes bilir ki kendi kendine ilan edilmiş liderlik bir diktatörlüktür. Sizin adınıza şunu söylemek isterim ki diktatörlük yılları bitti'' dedi.

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