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Dünya

Ahmedinejad 3. kez ABD yolcusu

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti.

21 Eylül 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti.  Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, ziyareti kapsamında BM Genel Kurulunda konuşacak ve Genel Sekreter Ban Ki-mun ile bir araya gelecek.

Bazı ülke liderleri, dini cemaatlerin temsilcileri, Amerikalı bilim adamları ve öğrencilerle görüşecek olan Ahmedinejad, çeşitli uluslararası kuruluşların toplantılarına katılacak.
Ahmedinejad'ın, temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi ve ABD'de yaşayan İranlılarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla daha önce iki kez ABD'ye giden Ahmedinejad'a üst düzeyde bir heyetin eşlik ettiği belirtildi.  Ahmedinejad, ziyareti kapsamında ABD başkan adaylarıyla canlı televizyon programında dünya meselelerini tartışmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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