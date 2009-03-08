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Dünya

Ahmedinecad'a da ayakkabı fırlatıldı

Iraklı gazeteci Munatzar El Zeydi'nin başlattığı ayakkabı fırlatma modasının son hedefi İran Cumhurbaşkanı oldu

08 Mart 2009 02:00

Iraklı gazeteci Munatzar El Zeydi'nin başlattığı ayakkabı fırlatma modasının son hedefi İran Cumhurbaşkanı oldu

Ülkenin kuzeyindeki Urumiye'yi ziyaret eden Ahmedinecad, üstü açık arabadan halkı selamlarken, kalabalıktan kendisine bir ayakkabı fırlatıldı...

Ayakkabı hedefini tutturamazken, korumalar hemen kalabalığın içine dalarak ayakkabıyı fırlatan kişiyi bulmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

Olay İran basınında yer almadığı için fotoğrafları da yayınlanmadı. Iraklı gazeteci El Zeydi'nin aralıkta Bush'a ayakkabı fırlatmasının ardından dünyanın birçok yerinde benzer protestolar yapılmıştı.

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