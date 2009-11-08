Ahmedinecad, İstanbul'a geldi

T24- İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad İslam konferansı Teşkilatı 25. ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı'na katılmak üzere özel bir uçakla Türkiye'ye geldi.



İSEDAK Toplantısı'na katılmak için Türkiye'ye gelen İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.



İranlı ilkokul öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Ahmedinecad, çocuklarla kısa bir süre sohbet ettikten sonra havalimanından ayrıldı.



'Ahmedinejad için yollar kapatılmayacak'



İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok, 25. İSEDAK Toplantısı nedeniyle İstanbul'a gelecek İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad için yolların trafiğe kapatılmayacağını söyledi.



Altınok, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 25. Toplantısı'na katılmak üzere bugün İstanbul'a geleceğini belirterek, bazı basın yayın organlarında ziyaret dolayısıyla yolların trafiğe kapatılacağı yönünde haberlerin yer aldığını hatırlattı.



Mehmet Altınok, konuyla ilgili olarak, "Kendisini hava alanında karşıladıktan sonra kalacağı otele kadar güvenlik önlemleri altında götüreceğiz, ancak bu sırada trafikte hiçbir aksama yaşanmayacak. Geçişi sırasında yollar trafiğe kapatılmayacak" dedi. İstanbulluların, daha önceki benzer ziyaretlerdeki problemleri yaşamayacağını ifade eden Altınok, "İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, karşılamanın ardından kalacağı otele giderek istirahate çekilecek, pazartesi günü de katılacağı toplantıya iştirak edecek" diye konuştu.

