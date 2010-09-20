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Dünya

Ahmedinecad Carla'ya sahip çıktı

Carla Bruni için Fahişe, ölmeyi hak ediyor diye yazan Keyhan gazetesini çok sert eleştirdi...

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Pangalos: Ayasofya tüm insanlığa ait İran Cumhurbaşkanı, Carla Bruni için Fahişe, ölmeyi hak ediyor diye yazan Keyhan gazetesini çok sert eleştirdi. 


BM Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giden İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad Batı’ya hoş gelecek bir mesaj verdi. İran’da recme çarptırılan Sakine Aştiyani’nin bırakılması için yürütülen uluslararası kampanyaya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin eşi Carla Bruni hakkında İranlı muhafazakar gazete Keyhan’da çıkan ‘Fahişe’, ‘Ölümü hak ediyor’ yönündeki yayınlara Ahmedinecad’dan tepki geldi. 

Ahmedinecad, hükümete bağlı İran gazetesinde yayımlanan demecinde, genel yayın yönetmeni dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanan Keyhan gazetesine şu eleştirileri yöneltti: “Medyamızda inanamadığım belli şeyler oluyor. Örneğin bir yayım organı Avrupalı bir başkanın eşine hakaret edebilir mi? Hangi İslam buna izin verir?” 


‘Dine aykırı, hesap versinler’

Böyle hakaretlerin dine aykırı olduğu ve suçtan daha kötü bir suç olduğunu söyleyen Ahmedinecad, “Gerçekten adalet varsa failleri yargılanmalı” dedi.

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