Ahmedimejad'dan Sarkozy'e taş!

İran'ın sert dilli Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Paris'te mevkidaşı Sarkozy'i eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, “Fransız halkının mevcut yöneticilerinden daha iyilerine layık olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ahmedinejad, Fransız France 2 televizyon kanalına verdiği mülakatta, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ağustos ayında İran hakkında sarf ettiği benzer ifadelere yanıt olarak, “Bu Bay Sarkozy, bizim ulusumuzun iç işlerine karışıyor. Benim de benzer bir görüşüm var. Fransız halkının mevcut yöneticilerinden daha iyilerine layık olduğunu düşünüyorum. Bana göre Baş Sarkozy'nin öfkesi kabul edilebilir değildir” ifadesini kullandı.

Sarkozy de Berlin'de 31 Ağustosta yaptığı konuşmada İranlıların mevcut yöneticilerin daha iyilerine layık olduğunu söylemişti.

Ahmedinejad, mülakatında ayrıca Fransa'dan İranlı tutuklularla ilgili bir jest beklediğini de ifade etti.

İran'da gözaltına alınan daha sonra da Tahran'daki Fransa Büyükelçiliğinde kalması koşuluyla 16 Ağustosta salıverilen genç üniversite öğrencisi Clotilde Reiss'ın affına ilişkin bir soruya Ahmedinjead, “Ama biliyorsunuzdur ki, yıllardır Fransa'daki cezaevlerinde bazı İranlılar var. Bunlar da aileleri olan, ana-baba olan kişiler. Ama ne yazık ki, Fransa'dan bu kişilerle ilgili hiçbir eylem görmedik” yanıtını verdi.