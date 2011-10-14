'Ahmed Arif yaşıyor'

T24

Dünya ayıbımız



’Türkiye'de en çok işkence gören devrimciler'





’Öpüşmeye devam edeceğim'





Altın portakal kırgınlığı





'Ahmed Arif ölmedi, aramızda'



Bu yıl 48’incisi düzenlenen Altın Portakal Film Festivali etkinlikleri kapsamında Türk sinemasının ünlü isimleri İlyas Salman, Eşref Kolçak, Meral Orhonsay, Engin Çağlar ve Levent Çakır, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık personeli ve hastaların yer aldığı söyleşiye katıldı. Festivalde kadın temasının işlenmesinden dolayı memnuniyetini ifade eden Meral Orhonsay, kadınlara yapılanların medyada boy boy gösterilmesini doğru bulmadığını ve sansür uygulanması gerektiğini söyledi. Orhonsay, artık ülkemizde kadın ölümleri, yaralanmaları ve şiddetini görmek istemediklerini de kaydetti.Dünyanın hiçbir yerinde kadınların bizdeki kadar iki veya üçüncü sınıf olarak değerlendirilmediğini belirten Eşref Kolçak, "Bu bizim ayıbımız. Dinimizde de ’cennet anaların ayağı altındadır’ der. 56 yıllık evlilik yaşadım ve ilk dileğim ’Allah’ım babamın anneme yaptığını yapacaksam bu kadını bana nasip etme’ olmuştu. Bu bizim dünya ayıbımız" dedi. Bu yıl aldığı onur ödülü nedeniyle bu yılın kendisi için ölümsüz olduğunu belirten Engin Çağlar ise Antalya’nın da kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.İlyas Salman ise "Önce insan, sonra sanatçı, sonra da devrimci olunur" diyerek, ilke edindiği üç şeyden bahsederek sözlerine başladı. Salman, şunları söyledi;"Bir, insan olmayan bana selam vermesin. Çoğumuz insana benziyoruz ama sadece biyolojik anlamda. Hak yemeyeceksin, hakkını yedirmeyeceksin. Hak yiyen ne kadar onursuzsa, hakkını yediren de o kadar onursuzdur. İki, sinema hayatı anlatma sanatıdır. Eğer hayatı anlatamıyorsa şarlatanlıktır. Üç, fiyatı olan insan arttıkça özü sözü satılmayan insan sayısı azaldı. Biz satılmayan insanların olduğu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Sistem cahilden beslendiği için bilgiye düşman bir toplum yetişiyor. 1960’dan sonra Türkiye’de en çok asılanlar, en çok işkence görenler, en çok hapishaneleri dolduranlar okumuş insanlar ve bunların yüzde 95’i de devrimciler."Eşref Kolçak’ın sözüne de göndermede bulunan Salman, "Fakat bu alçak erkek milleti kadınları da cenneti de ayakları altına aldı" dedi. Salman yanında oturan Meral Orhonsay’ın el ve yanaklarından öptü. Kendisinin bu ülkede en çok öpüşen adam olduğunu belirten Salman, "Grip de olsa, kanser de olsa, yalama da olsa öpüşmeye devam edeceğim" dedi.41 yıllık sürede 10’a yakın Altın Portakal’a katıldığını ve hiç ödül almadığını söyleyen Salman, "Ve bir kez kırgın ayrıldım. Sarı Mercedes filmiyle Ankara’da en iyi erkek oyuncu ödülü aldım ve aynı yıl Altın Portakal’da aynı jüri, aynı filmler olmasına rağmen ödül almadan ayrıldım" dedi.Bazı Arap ülkelerinde yaşam ortalamasının 40-50 yaşlarda, Türkiye’de ise 60’larda olduğunu anlatan İlyas Salman, İsviçre’de ise 85 yaş ortalaması olduğunu belirterek, "Tanrının İsviçre’de oturup oturmadığından şüphe duyuyorum" dedi. Türkiye’deki bebek ölümleri olaylarına da değinen Salman, paraya ne kadar yakınsa bir insan, doktora da Allah’a da o kadar yakın olduğunu söyledi.Salman sözlerini şair Ahmed Arif’in bir şiiri ile sonlandırdı. Şiiri okuduğu sırada Salman gözyaşlarına hakim olamadı. Ahmed Arif’in öldüğünün zannedildiğini de dile getiren Salman, "Hala aramızda Almanya’da yaşıyor. Sevgilerimi gönderiyorum" dedi.