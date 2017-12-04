T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ahlat’ta rögar kapağı hırsızları yakalandı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde rögar kapakları ve su tahliye ızgaralarını çalan hırsızlar yakalandı

04 Aralık 2017 14:55

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde rögar kapakları ve su tahliye ızgaralarını çalan hırsızlar yakalandı.
Tatvan yolu üzerinde rögar kapaklarının söküldüğü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeden uzaklaşan beyaz renkli açık kasa kamyoneti takibe aldı. Uzun bir süre hırsızları takibe alan ekipler, aracı ilçeye bağlı Selçuklu mahallesinde durdurarak içerisinde bulunan Ü.Y. ve U.H.\'yü gözaltına aldı. Araç kasasında yapılan aramalarda 4 döküm rögar kapağı ve 6 yol kenarı su tahliye ızgarasını buldu. Ü.Y. ve U.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Selçuklu Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilBitlis DHA BİTLİS AhlatTatvanBununAhlatEmniyet MüdürlüğüUzunSelçukluAraçSelçuklu Polis Merkezi Amirliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24