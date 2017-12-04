Ahlat’ta rögar kapağı hırsızları yakalandı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde rögar kapakları ve su tahliye ızgaralarını çalan hırsızlar yakalandı.

Tatvan yolu üzerinde rögar kapaklarının söküldüğü görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeden uzaklaşan beyaz renkli açık kasa kamyoneti takibe aldı. Uzun bir süre hırsızları takibe alan ekipler, aracı ilçeye bağlı Selçuklu mahallesinde durdurarak içerisinde bulunan Ü.Y. ve U.H.\'yü gözaltına aldı. Araç kasasında yapılan aramalarda 4 döküm rögar kapağı ve 6 yol kenarı su tahliye ızgarasını buldu. Ü.Y. ve U.H. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Selçuklu Polis Merkezi Amirliği\'ne götürüldü.

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