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Ekonomi

Ahlatçı Yatırım: Enflasyon ekonomiye dair endişelerin devamına yol açıyor

İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler, enflasyonda yüzde 10

03 Nisan 2018 15:33

İstanbul, 3 Nisan (DHA) – Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler, enflasyonda yüzde 10.23 düzeyinin \"ekonomiye dair endişelerin devamına yol açtığı\" uyarısı yaptı

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Uzmanı, Özgecan Özdemir’in, Türkiye Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisine ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunda şu ifadeler yer aldı:

“2018 Mart ayı enflasyon rakamında beklentilerin üzerinde meydana gelen, yüzde 10.23 seviyesindeki artışın, ekonomiye dair endişelerin devamına yol açtığı söylenebilir.

“Faiz politikası konusunda temkinli bir duruş sergileyen Merkez Bankası’nın bir sonraki toplantısına dair beklentiler artmış bulunmakta.

“Gerek kurda meydana gelen ani yükselişler gerekse enflasyonda korunan çift haneler Merkez Bankası’nı müdahale etmeye zorlayabilir.

“Kur geçişkenliği etkisinin ise ilerleyen dönemde daha yakından hissedileceği görüşündeyiz.

“Veri sonrası 3.97-3.98 dar bandını koruyan dolar/lirada yukarı yönlü eğilimin korunmaya devam ettiğini görüyoruz. 

“2018 yılı Mart ayı ana harcama grupları arasında ise endeksi yukarı yönlü tetikleyen diğer ana grupların yüzde 1.90 artış ile sağlıkta, yüzde 1.05 artış ile giyim ve ayakkabı grubunda olduğu görülüyor.

“Bu artışı ayrıca eğitim, lokanta ve oteller grubu takip ediyor. İstatistiki bölge sınıflandırmasına bakacak olursak, aylık enflasyon rakamının en yüksek gerçekleştiği iller sırasıyla Antalya, Isparta, Burdur olarak dikkat çekiyor. (Grafik)

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