Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Malazgirt Zaferi kutlamalarında açılacak

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü kutlamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Sabah gazetesinden Burat Çelik'in haberine göre, Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümü bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılacağı törenle kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak 25 Ağustos'ta Ahlat'taki Selçuklu kabristanlığını ziyaret edecek. Sonrasında atlı akrobasi ve sportif gösterileri izleyecek olan Erdoğan, Okçular Vakfı'nın hazırladığı Han çadırını da ziyaret edecek.

'Malazgirt 1071'e Külliye'de gala

Öte yandan Malazgirt Zaferi’ni beyaz perdeye taşıyan ‘Malazgirt 1071’ filminin galası, 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

Milliyet'in aktardığı habere göre, Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru IV. Romen Diyojen arasında 1071’de gerçekleşen ve Alp Arslan’ın zaferiyle sonuçlanan savaşı işleyen filmin çekimleri, yedi haftada tamamlandı. Başrollerini Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes ve Caner Kurtaran’ın paylaştığı film için 14 milyon TL bütçe harcandı.