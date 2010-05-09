'Ahlaksız ve yalancı Freud'

T24 - Fransız filozof Michel Onfray'ın, psikanalizin babası Sigmund Freud'u eleştiren kitap, Fransa'da ateşli bir tartışma yarattı.



Fransa'nın başkenti Paris'teki entelektüeller, Onfray'ın kaleme aldığı ve Fransızca adı ''Le crépuscule d'une idole, l'affabulation freudienne'' olan kitap ile ilgili görüşlerini medya yoluyla aktarıyor.





Nelerle suçlanıyor?



Kitabında Freud'un ''evlilik dışı doğduğunu'' iddia eden Onfray, ünlü Yahudi kökenli Avusturyalı nöroloğu ''yalancı, şarlatan, kokainman, açgözlü olmakla ve yahudi karşıtlığı ile flört etmekle'' itham ediyor.



Freud'u ''palavracılıkla'' suçlayan ve psikanalizi bir ''plaseboya'' benzeten Onfray, Freud'u ''kendi Oedipus kompleksini genelleştirip bütün dünyaya yaymakla'' suçluyor.



Onfray'a karşı gelen psikanalist ve filozoflar, kitabın yanlışlıklarla dolu olduğunu ve Onfray'ın Freud'u ''ateşe atmakla'', Freud'un kişiliği ile eserini birbirine karıştırmakla suçluyor.



Filozof Jacob Rogozinski, kaleme aldığı bir köşe yazısında, Onfray'ı ünlü bilim adamının hiçbir teorisini ciddi olarak ele almamakla ve sadece ''felsefe-şov'' yapmakla eleştiriyor.



Uluslararası Lacan derneğinin kurucularından olan psikanalist Charles Melman, AFP'ye yaptığı açıklamada, Freud'un ''Tanrı olmadığını'' onda da herkes gibi eğilim ve kusur bulunduğunu söyledi.



Melman, ''Yaşadığımız dönemde, ister siyasi, ister dini, ister entelektüel açıdan olsun, artık toplumların örnek aldığı, başvurduğu yetkili ve saygın kişilerin, saygınlığı tepetaklak ediliyor'' diye konuştu.



Entelektüel çevrede artık saygınlığını koruyabilen kişi kalmadığını savunan Melman, ''Siyasi çevrede de her gün bir siyasetçi alaya alınıyor, dini çevrede de, Katolik kilisesinde olup bitenler ortada, artık tepetaklak edilecek kim veya ne kaldı?'' diye konuştu.





Çocukça bir kitap



Ünlü Fransız filozof Bernard Henri-Levy ise, Onfray'ın kitabını ''basite indirgeyici'' ve ''çocukça'' nitelendirdi.



Şiddetli tartışmanın merkezinde yer alan Onfray ise kendisine yöneltilen eleştirileri yanıtlayarak, ''Fransa'nın küflenmiş entelektüel elitin haykırışları vız gelir'' dedi.







