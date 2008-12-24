Ahlaksız teklif !..







Brezilyalı futbolcunun menajeri, "Eğer sözleşme yenilemek istiyorsanız 3 milyon Euro imza parası isterim. Yoksa Nobre’yi İspanya ya da Fransa’ya götüreceğim" dedi. Beşiktaşlı yöneticiler, "Nobre yıllık 1 milyon 200 bin Euro istiyor. Siz menajeri olarak 3 yıllık 3 milyon istiyorsunuz" yanıtı verdi.



Beşiktaşlı yıldız oyuncu Mert Nobre’nin sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle İstanbul’a gelen Brezilyalı menajer Juan Figer, yaptığı teklifle siyah beyazlı yönetici Mario Berk’i şoke etti.



Hürriyet gazetesinin haberine göre Figer, siyah beyazlı yöneticiler ile yaptığı görüşmede, "Beşiktaş’ın tek başarılı oyuncusu Nobre’dir. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Eğer sözleşme yenilemek istiyorsanız 3 milyon Euro imza parası isterim. Bu isteğim gerçekleşmezse, Nobre’yi İspanya ya da Fransa’ya götüreceğim" dedi.



İsteyeni çok



Fenerbahçeli Lugano ve Alex’in de menajeri olan Juan Figer, Nobre konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:



"Yeni sezonda Nobre ayarında oyuncu almaya kalksanız en az 5 milyon Euro bonservis ücreti vereceksiniz. Ben size kolaylık gösteriyorum ve 3 yıllık sözleşme için 3 milyon Euro istiyorum. Nobre Beşiktaş’a alıştı, kaptan da oldu. Bu nedenle Nobre’nin siyah beyazlı forma altında oynamasını istiyorum. Aksi taktirde, Nobre’ye birçok takım talip. Size bir ay süre veriyorum. Kararınızı bize bildirirsiniz."



Olumlu bakamayız



Bu sözlerle adeta şoka giren Beşiktaş Yönetimi, Nobre konusunda kararı teknik direktör Mustafa Denizli ve ekibinin vereceğini vurgularken, menajer Juan Figer’e şartlarının çok ağır olduğunu belirtti. Beşiktaşlı yöneticiler daha sonra şöyle konuştular:



"Nobre yıllık 1 milyon 200 bin Euro istiyor. Bu da 3 yıllık 3 milyon 600 bin Euro tutuyor. Sizin, menajeri olarak 3 yıllık 3 milyon istemeniz bizleri tedirgin etti. Kararımızı kısa sürede vereceğiz. Bu isteğinize olumlu bakamayız."



Fiyat düşürmeli



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise Nobre’nin çok iyi bir oyuncu olduğunu, ancak bu konuda karar vermenin zor olduğunu, 3 yıllık 6 milyon Euro’yu aşan ücretin de fazla olduğunu belirttiği ifade edildi. Siyah beyazlı yöneticiler Nobre’nin gitmesi halinde oyuncu tarama ekibinde bulunan Necdet Ergün, Mehmet Ekşi, Metin Uzun, Gürsoy Yalçın ve Ömer Gülen’in hazırlayacağı raporları da inceleyerek Mustafa Denizli’ye sunacaklarını söylerken, "Nobre’nin fiyatı oldukça yüksek. Menajeri mutlaka fiyat düşürmeli" dediler.

