‘Ahlak dersleri’ yeniden Fransız okullarında

T24 - Fransa'da 1960'lı yılların sonlarında terk edilen ahlak dersi ilkokullara geri dönüyor. Fransız hükümeti, orta dereceli okullardaki disiplin cezalarını da otomatikleştirme kararı aldı.



Fransa'da "zorunlu ve laik eğitimin babası" olarak bilinen Jules Ferry'nin 1882 yılındaki Eğitim Bakanlığı döneminde uygulanmaya başlanan ve 1960'lı yılların sonlarında ortadan kalkan ahlak dersleri ilkokullara geri dönüyor. Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, "özdeyişler aracılığıyla ahlak öğretimi" uygulamasına 2011-2012 öğretim yılından itibaren yeniden başlamak istiyor. Bakanlık konu hakkında öğretmenlere bir genelge gönderdi.



Genelgede, "beraber düşünmek, yaşamak ve çalışmayı sağlayan ortak referansların yeni kuşaklara aktarımı konusunda okulun kaçınılmaz yükümlülüğüne" vurgu yapılıyor ve öğretmenlerden çocuklara her gün bir özdeyişi açıklamaları isteniyor. Bakanlığın bu konuda öğretmenler için bir "özdeyişler kitabı" hazırlamakta olduğu da belirtiliyor. Fransız İlkokul Öğretmenleri Sendikası (SNUIPP) ise öğrencilere özdeyiş ezberletilmesi yerine, "başkalarına saygı" ve "iyi ve kötü" kavramlarının tartışılmasını öneriyor.





DİSİPLİN CEZALARI OTOMATİKLEŞECEK



Fransız hükümetinin yeni öğretim yılı yenililerinden biri de orta dereceli okullardaki disiplin cezaları. Milli Eğitim Bakanlığı en son 1985 yılında gözden geçirilen disiplin cezası yönetmeliğini değiştirme kararı aldı. Bakanlık tarafından hazırlanan ve dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, bu okullardaki disiplin cezaları bundan böyle otomatikleşecek.



Orta derecli okullarda 6 aşamalı disiplin cezası uygulamasına geçilecek. Sözlü veya fiziki şiddete başvuran, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlere ve okul çalışanlarına küfür eden öğrenciler ilk olarak uyarılacak, şiddete devam halinde de basit cezalara çarptırılacaklar. Bu cezaların sonuç vermemesi durumunda ise "sorumlu kılma önlemi" adı verilen yeni bir ceza gündeme gelecek. Öğrenciler bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı'nın anlaşması olan derneklerde azami 20 saat olmak üzere "kamu yararına" çalışmak zorunda kalacak. Bu cezanın da sonuç vermemesi üzerine kademeli olarak okuldan ihraç gündeme gelebilecek.



Fransa'da eğitmenler, ebeveynler, okullardan sorumlu yerel yönetimler ve lise-üniversite öğrencilerinden oluşan Eğitim Yüksek Kurulu (CSE), "ters etki yaratacağı" gerekçesiyle disiplin cezalarının otomatikleştirilmesine geçen yıl aldığı bir tavsiye kararıyla karşı çıkmıştı.



Fransız hükümetinin orta dereceli okullardaki disiplin cezalarını gündeme getirmesinin ardında, bu okullarda artışta olan şiddet olayları kadar gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin de olduğu söyleniyor.





