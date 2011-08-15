Ahıska Türkleri'nin tarihini 'kıydılar'

T24 - Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne yollanan belgeler 'yanlışlıkla' Atık Kâğıt Ünitesi'ne gidince 15 koli belge imha edildi.



Iğdır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’nün Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 15 koli tarihi belgenin, kargo şirketi tarafından aynı genel müdürlüğe bağlı Atık Kâğıt Ünitesi’ne teslim edilince imha edildiği ortaya çıktı.



Radikal'in aktardığı iddiaya göre Iğdır Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, içinde Ahıska Türklerine ait kayıtların da bulunduğu tapu ve vergi kayıt defterlerinden oluşan belgeleri UPS kargo şirketi aracılığıyla arşiv depolarında muhafaza edilmesi için Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. Ancak kargo şirketi, belgeleri genel müdürlük yerine, yine genel müdürlüğe bağlı, Ergazi’deki Atık Kâğıt Ünitesi’ne teslim etti. Belgeler burada da muhafaza için değil, imha için gönderildiği sanılınca belgeler kıyım makinesine atılarak imha edildi.



Skandalın ortaya çıkmasının ardından ilk inceleme Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nca yapıldı. Ancak dosya “Sorumluluk bakanlığımızda değil” denilerek Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Başbakanlık’a gönderildi. Bunun üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla devreye Başbakanlık Teftiş Kurulu girdi. Kurulda oluşturulan özel ekip, sorumluları bulmak için Bayındırlık Bakanlığı, UPS ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde araştırma yapacak.

Göçün belgeleri



‘Yanlışlıkla’ imha edilen belgeler arasında Sovyetler’in kurulmasının ardından Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Ahıskalılarla ilgili belgelerin de bulunduğu belirtildi. 1920’li ve 1930’lu yıllara ait belgelerde sınırı geçerek Türkiye’ye gelen Ahıskalıların kimlik bilgeleri ve tapu kayıtları da imha edildi.

II. Dünya Savaşı sürgünü



1944’te Stalin’in Orta Asya’ya sürdüğü Ahıskalılar, 1957’de af çıktığı halde topraklarına yani bugünkü Gürcistan sınırlarındaki Cevahati bölgesine dönemedi. Özbekistan’da 1989’da çıkan Fergana olaylarında Türkiye, Ukrayna ve Rusya’nın diğer bölgelerine göç ettiler. Gürcistan, Cevahati’ye Ermeniler yerleştirildiği için Ahıskalıları geri almadı. ABD, Gürcistan’ı bu yükten kurtarmak için binlerce Ahıskalıyı kabul etti.





